Хабиров готов оторвать руки ответственным за плохой ремонт подъезда

СЕГОДНЯ 12:06 2019-07-29T12:06:54+03:00

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На оперативном совещании в правительстве врио главы Башкирии Радий Хабиров возмутился ремонтом подъезда в Давлеканово в рамках программы «Башкирские дворики».

Во время речи руководителя региона на демонстрационном экране появилось фото входа в многоквартирный дом по улице Карла Маркса. На снимке видно асфальтовую нашлепку и высокий бордюр, по которому должны каким-то образом передвигаться инвалиды и мамы с детскими колясками.

– Кроме как издевательством над людьми это не назовешь. Руки хотелось оборвать людям, которые это делали, – на эмоциях заявил Хабиров. – Человек выходит из подъезда и перед ним сразу вот этот бордюр высотой 20 сантиметров. Эта нашлепка — это типа городская доступная среда, это типа для инвалидов.

Подводя итог теме, врио главы Баширкии заявил, что простится с главами районов, если те продолжат нарушать регламент.

ИСТОЧНИК KP.RU