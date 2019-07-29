В Башкирии без вести пропал 36-летний Владислав Матвеев

СЕГОДНЯ 11:20 2019-07-29T11:20:05+03:00

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В Башкирии ищут 36-летнего Владислава Матвеева. Об этом сообщили в отделе МВД по Белебеевскому району. В ведомстве не уточнили, когда именно и при каких обстоятельствах исчез мужчина. Известно, что сам пропавший проживал в городе Белебей.

Приметы: на вид 37-40 лет, рост – 180-185 см, плотное телосложение, лысый. Владислав уехал в неизвестном направлении на автомобиле Nissan Sentra.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Владислава Матвеева, просят сообщить в дежурную часть полиции по Белебеевскому району: +7-999-741-95-96.

Напомним, в Стерлитамаке уже целый месяц ищут молодую мать Марию Рискулову. Дома её ждет ребенок, которого нужно собирать в первый класс.

ИСТОЧНИК KP.RU