Жителям Уфы запретили купаться на трех пляжах

СЕГОДНЯ 10:08 2019-07-29T10:08:00+03:00

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В Уфе запретили купаться на трех пляжах – они не соответствуют санитарным нормам. Об этом сообщили в республиканском «Центре гигиены и эпидемиологии». Эксперты провели социально-гигиенический мониторинг уфимских водоемов, среди которых было озеро Глубокое в Демском районе, озера Максимовское в Калининском районе и река Белая у Затонского моста в Ленинском районе.

Результаты оказались неутешительными. Взятые в указанных водоемах пробы не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. Соответственно, купаться на этих пляжах теперь запрещено.

– Купание в их акватории несет опасность для здоровья человека, – пояснили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU