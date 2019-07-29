«Кто-то пишет с ее соцсетей»: подробности пропажи молодой матери в Башкирии

СЕГОДНЯ 10:01 2019-07-29T10:01:07+03:00

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В Стерлитамаке целый месяц разыскивают 31-летнюю Марию Рискулову. Женщина пропала еще 26 июня – вышла из дома на работу, но туда так и не дошла, а потом и вовсе перестала выходить на связь. Ее обеспокоенная мать Елена подала заявление в полицию и разместила объявление в социальных сетях.

- Раньше дочь никогда так не пропадала. Телефон у нее недоступен, но во «Вконтакте» она иногда появляется. Пишет друзьям, но судя по почерку, через ее телефон кто-то сидит, она не использовала никогда таких слов, - говорит женщина.

Дома Марию ждет ребенок, которого нужно собирать в первый класс.

Была одета в светло-сиреневый вязаный костюм, белую кофту и белые кроссовки.

Особые приметы: шрам после операции на левой руке, на правой руке цветная татуировка в виде цветка лилии. С собой у Марии у нее была черная сумка, документы и телефон.

Если вы узнали эту женщину, пожалуйста, позвоните по телефону 8-987-101-30-43.

ИСТОЧНИК KP.RU