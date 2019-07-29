У двух районов Башкирии появились новые главы
Назначения подтвердил Радий Хабиров
Василий Петров и Олег Голов
Изменить размер текста:
Сегодня на еженедельном оперативном совещании в правительстве республики Радий Хабиров рассказал о двух кадровых перестановках.
Исполняющим обязанности главы Бирского района стал Василий Петров. Он сменил Александра Груздева, который самолично подал в отставку. Ранее Петров занимал должность председателя совета в Белебеевском районе.
Вторая перестановка касается администрации Благовещенского района. Её возглавил Олег Голов, экс-гендиректор «Корпорации Развития». Предшественником был Фарит Фазлыев.
Радий Хабиров пожелал новым руководителям районов удачи и выразил надежду, что они отработают достойно.
ИСТОЧНИК KP.RU