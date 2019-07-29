У двух районов Башкирии появились новые главы

СЕГОДНЯ 09:43 2019-07-29T12:38:46+03:00

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Сегодня на еженедельном оперативном совещании в правительстве республики Радий Хабиров рассказал о двух кадровых перестановках.

Исполняющим обязанности главы Бирского района стал Василий Петров. Он сменил Александра Груздева, который самолично подал в отставку. Ранее Петров занимал должность председателя совета в Белебеевском районе.

Вторая перестановка касается администрации Благовещенского района. Её возглавил Олег Голов, экс-гендиректор «Корпорации Развития». Предшественником был Фарит Фазлыев.

Радий Хабиров пожелал новым руководителям районов удачи и выразил надежду, что они отработают достойно.

ИСТОЧНИК KP.RU