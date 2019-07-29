В Башкирии в сгоревшем автомобиле нашли трупы двоих человек
В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители
Тела направлены на судмедэкспертизу
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Ранним утром 29 июля в одной из башкирских деревень был обнаружен полностью сгоревший автомобиль. В салоне авто — а вернее в том, что от него осталось — полицейские нашли трупы двоих человек, предположительно, мужчин. В настоящие момент об инциденте мало информации. Известно только, что тела погибших были отправлены на судебную медицинскую экспертизу.
Жуткую находку сделали в деревне Сагитово Зианчуринского района, сообщает телеканал Рен ТВ. В обстоятельствах происшествия разберутся сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, на прошлой неделе рядом с трассой в Башкирии был найден труп дальнобойщика.
ИСТОЧНИК KP.RU