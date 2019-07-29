«Счастье улететь из Уфы»: блог о дешевых путешествиях затроллил Радия Хабирова
Популярный блог о бюджетных путешествиях иронично поддел баннер «Счастье работать дома», на котором изображен врио главы Башкирии Радий Хабиров. «Счастье улететь из Уфы дёшево», – обыграли фразу авторы публикации. Таким образом они анонсировали дешевые полеты из столицы Башкирии в Санкт-Петербург и Нарьян-Мар.
На портале также посмеялись над стереотипами о республике и объяснили, что из себя на самом деле представляет башкирское счастье.
– Счастье кушать чак-чак каждый день. Счастье обнять коня. Так много счастьялар в это воскресное утро! – перечисляются на сайте признаки высшего блага для жителей региона. – Счастье – это когда есть выбор. Счастье – это когда тебя удивляют. Счастье – это когда можешь сорваться в Нарьян-Мар завтра. Счастье – это когда радуешься питерской свежести в декабре. Вот оно какое, башкирское счастье.
ИСТОЧНИК KP.RU