«Счастье улететь из Уфы»: блог о дешевых путешествиях затроллил Радия Хабирова

СЕГОДНЯ 08:32 2019-07-29T08:32:50+03:00

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Популярный блог о бюджетных путешествиях иронично поддел баннер «Счастье работать дома», на котором изображен врио главы Башкирии Радий Хабиров. «Счастье улететь из Уфы дёшево», – обыграли фразу авторы публикации. Таким образом они анонсировали дешевые полеты из столицы Башкирии в Санкт-Петербург и Нарьян-Мар.

На портале также посмеялись над стереотипами о республике и объяснили, что из себя на самом деле представляет башкирское счастье.

– Счастье кушать чак-чак каждый день. Счастье обнять коня. Так много счастьялар в это воскресное утро! – перечисляются на сайте признаки высшего блага для жителей региона. – Счастье – это когда есть выбор. Счастье – это когда тебя удивляют. Счастье – это когда можешь сорваться в Нарьян-Мар завтра. Счастье – это когда радуешься питерской свежести в декабре. Вот оно какое, башкирское счастье.

ИСТОЧНИК KP.RU