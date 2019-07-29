2019-07-29T08:32:50+03:00
Общество

«Счастье улететь из Уфы»: блог о дешевых путешествиях затроллил Радия Хабирова

Уфимцам предлагают сменить башкирскую столицу на северную
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Счастье не дома, считают авторы блогаСчастье не дома, считают авторы блога
Изменить размер текста:

Популярный блог о бюджетных путешествиях иронично поддел баннер «Счастье работать дома», на котором изображен врио главы Башкирии Радий Хабиров. «Счастье улететь из Уфы дёшево», – обыграли фразу авторы публикации. Таким образом они анонсировали дешевые полеты из столицы Башкирии в Санкт-Петербург и Нарьян-Мар.

На портале также посмеялись над стереотипами о республике и объяснили, что из себя на самом деле представляет башкирское счастье.

– Счастье кушать чак-чак каждый день. Счастье обнять коня. Так много счастьялар в это воскресное утро! – перечисляются на сайте признаки высшего блага для жителей региона. – Счастье – это когда есть выбор. Счастье – это когда тебя удивляют. Счастье – это когда можешь сорваться в Нарьян-Мар завтра. Счастье – это когда радуешься питерской свежести в декабре. Вот оно какое, башкирское счастье.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У двух районов Башкирии появились новые главы
В Башкирии в сгоревшем автомобиле нашли трупы двоих человек
На трассе в Башкирии молодой водитель насмерть сбил пенсионера
Стало известно какие купюры чаще всего подделывают в Башкирии
В Башкирии за год появились 3,5 тысячи новых дорожных знаков
В Уфе застройщику, обманувшему дольщиков на 2 млрд рублей, предъявили окончательное обвинение
В Уфе малоимущую маму годовалого ребенка лишили бесплатного питания
В Башкирии столкнулись две иномарки, есть погибший
«Продали машину, продаем квартиру»: мать двоих детей из Башкирии спасают от страшной болезни
«Остается только догадываться, какие будут последствия»: в реке под Уфой начала гибнуть рыба
В Башкирии бабушку обманули лже-газовщики
В Башкирии сильным ветром сорвало крышу больницы
В Башкирии прекратили поиски пропавшего 15-летнего парня
Врач, выстреливший в жителя Башкирии, защищал медсестер
В Башкирии разыскивают 31-летнюю женщину с необычной татуировкой
Погода в Башкирии в понедельник, 29 июля