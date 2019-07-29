2019-07-29T07:59:05+03:00
Происшествия

На трассе в Башкирии молодой водитель насмерть сбил пенсионера

ДТП произошло ночью в Дюртюлинском районе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
Изменить размер текста:

На федеральной трассе в Башкирии зафиксировано ДТП с летальным исходом. По данным региональной госавтоиснпекции, накануне на 1230 километре автодороги Москва-Уфа 19-летний парень за рулем Daewoo Nexia сбил 82-летнего пенсионера.

Пожилой мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте. По всей видимости, водитель попросту не заметил пешехода – всё случилось глубокой ночью. От удара у легковушки разбилось лобовое стекло. В результате происшествия пострадавший скончался на месте до приезда медиков.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано девять автоаварий, в которых погибли два человека и пятнадцать получили травмы. Ещё один смертельный инцидент произошел вчера днем в Туймазинском районе: столкнулись две иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У двух районов Башкирии появились новые главы
В Башкирии в сгоревшем автомобиле нашли трупы двоих человек
«Счастье улететь из Уфы»: блог о дешевых путешествиях затроллил Радия Хабирова
Стало известно какие купюры чаще всего подделывают в Башкирии
В Башкирии за год появились 3,5 тысячи новых дорожных знаков
В Уфе застройщику, обманувшему дольщиков на 2 млрд рублей, предъявили окончательное обвинение
В Уфе малоимущую маму годовалого ребенка лишили бесплатного питания
В Башкирии столкнулись две иномарки, есть погибший
«Продали машину, продаем квартиру»: мать двоих детей из Башкирии спасают от страшной болезни
«Остается только догадываться, какие будут последствия»: в реке под Уфой начала гибнуть рыба
В Башкирии бабушку обманули лже-газовщики
В Башкирии сильным ветром сорвало крышу больницы
В Башкирии прекратили поиски пропавшего 15-летнего парня
Врач, выстреливший в жителя Башкирии, защищал медсестер
В Башкирии разыскивают 31-летнюю женщину с необычной татуировкой
Погода в Башкирии в понедельник, 29 июля