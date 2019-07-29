На трассе в Башкирии молодой водитель насмерть сбил пенсионера

СЕГОДНЯ 07:59 2019-07-29T07:59:05+03:00

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На федеральной трассе в Башкирии зафиксировано ДТП с летальным исходом. По данным региональной госавтоиснпекции, накануне на 1230 километре автодороги Москва-Уфа 19-летний парень за рулем Daewoo Nexia сбил 82-летнего пенсионера.

Пожилой мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте. По всей видимости, водитель попросту не заметил пешехода – всё случилось глубокой ночью. От удара у легковушки разбилось лобовое стекло. В результате происшествия пострадавший скончался на месте до приезда медиков.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано девять автоаварий, в которых погибли два человека и пятнадцать получили травмы. Ещё один смертельный инцидент произошел вчера днем в Туймазинском районе: столкнулись две иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU