2019-07-29T07:38:49+03:00
Экономика

Стало известно какие купюры чаще всего подделывают в Башкирии

Об этом сообщает отделение Нацбанка республики
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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По данным Национального банка Башкирии, за первое полугодие 2019 года в республике обнаружено 136 поддельных банкнот. Этот показатель меньше, чем за этот же период прошлого года на 48%.

Как отмечают в Нацбанке, фальшивомонетчики чаще всего подделывают купюры в 5 тысяч рублей. 81% всех подделок приходятся именно на эту банкноту. На втором месте по популярности купюры номиналом в тысячу и 2000 рублей.

- При этом, тысячных выявлено меньше, чем в прошлом году – всего 14 против 18. Двухтысячных банкнот, которые были введены в обращение в концу 2017-начале 2018 года, выявлено 10 штук, - сообщили в пресс-службе Нацбанка Башкирии.

Чтобы не стать жертвой мошенников и фальшивомонетчиков Нацбанк Башкирии предлагает установить на смартфоны приложение «Банкноты Банка России».

- Приложение не гарантирует определение подлинности банкнот, но оно поможет пользователю самостоятельно сделать это без использования специального оборудования, ориентируясь на подсказки приложения, - рассказали в Нацбанке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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