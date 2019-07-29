В Башкирии за год появились 3,5 тысячи новых дорожных знаков

СЕГОДНЯ 07:18 2019-07-29T07:18:54+03:00

Об этом сообщает госкомитет по транспорту и дорожному хозяйству

Изменить размер текста: A A

Всего за год на дорогах Башкирии появились 3,5 тысячи новых автомобильных знаков. Такую цифру назвали в госкомитете республики по транспорту и дорожному хозяйству. Как рассказали в пресс-службе ведомства, только за первую половину 2019 года рабочие установили 2343 новых знака и заменили еще 3737 устаревших, пишет издание UfaTime.ru.

Согласно планам госкомитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству, в ближайшее время на республиканских и муниципальных дорогах должны появиться еще 1,5 тысячи знаков. Контракты ни их установку уже подписаны.

ИСТОЧНИК KP.RU