2019-07-29T07:07:21+03:00
Происшествия

В Уфе застройщику, обманувшему дольщиков на 2 млрд рублей, предъявили окончательное обвинение

Об этом сообщает следком по Башкирии
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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На днях следователи предъявили окончательное обвинение руководителю компании «Килстройинвест» Дмитрию Комлеву. Сейчас он находится под домашним арестом и дожидается суда.

По версии следствия, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов. Его фирма строила ЖК «Миловсикй парк» на деньги дольщиков. До сих пор не известно, где деньги и само строительство остановлюсь уже давно.

Как отмечают в пресс-службе следкома по Башкирии, следователи установили, что всего за четыре года работы руководство компании получило деньги от 1,5 тысяч дольщиков. Общая сумма похищенных денег составила около двух миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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