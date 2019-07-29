В Уфе малоимущую маму годовалого ребенка лишили бесплатного питания

СЕГОДНЯ 06:37 2019-07-29T06:37:27+03:00

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В башкирской столице бюджетное учреждение «Центр детского и диетического питания» отказало молодой маме в бесплатном питании для годовалого ребенка. Свой отказ сотрудники мотивировали тем, что она прописана в Уфимском районе. На защиту прав жительницы Уфы встала районная прокуратура.

Как пояснили в республиканской прокуратуре, право на бесплатное питание имеют дети из малоимущих семей от 0 до 2 лет и 11 месяцев. При этом не важно, где именно на территории Башкирии они прописаны. Прокуратура Кировского района башкирской столицы направила иск в суд с требованием обеспечить ребенка льготным питанием.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора.

ИСТОЧНИК KP.RU