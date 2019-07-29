2019-07-29T06:37:27+03:00
Общество

В Уфе малоимущую маму годовалого ребенка лишили бесплатного питания

К делу подключилась районная прокуратура
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Светлана МаковееваФото: Светлана МаковееваФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В башкирской столице бюджетное учреждение «Центр детского и диетического питания» отказало молодой маме в бесплатном питании для годовалого ребенка. Свой отказ сотрудники мотивировали тем, что она прописана в Уфимском районе. На защиту прав жительницы Уфы встала районная прокуратура.

Как пояснили в республиканской прокуратуре, право на бесплатное питание имеют дети из малоимущих семей от 0 до 2 лет и 11 месяцев. При этом не важно, где именно на территории Башкирии они прописаны. Прокуратура Кировского района башкирской столицы направила иск в суд с требованием обеспечить ребенка льготным питанием.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У двух районов Башкирии появились новые главы
В Башкирии в сгоревшем автомобиле нашли трупы двоих человек
«Счастье улететь из Уфы»: блог о дешевых путешествиях затроллил Радия Хабирова
На трассе в Башкирии молодой водитель насмерть сбил пенсионера
Стало известно какие купюры чаще всего подделывают в Башкирии
В Башкирии за год появились 3,5 тысячи новых дорожных знаков
В Уфе застройщику, обманувшему дольщиков на 2 млрд рублей, предъявили окончательное обвинение
В Башкирии столкнулись две иномарки, есть погибший
«Продали машину, продаем квартиру»: мать двоих детей из Башкирии спасают от страшной болезни
«Остается только догадываться, какие будут последствия»: в реке под Уфой начала гибнуть рыба
В Башкирии бабушку обманули лже-газовщики
В Башкирии сильным ветром сорвало крышу больницы
В Башкирии прекратили поиски пропавшего 15-летнего парня
Врач, выстреливший в жителя Башкирии, защищал медсестер
В Башкирии разыскивают 31-летнюю женщину с необычной татуировкой
Погода в Башкирии в понедельник, 29 июля