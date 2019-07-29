В Уфе малоимущую маму годовалого ребенка лишили бесплатного питания
В башкирской столице бюджетное учреждение «Центр детского и диетического питания» отказало молодой маме в бесплатном питании для годовалого ребенка. Свой отказ сотрудники мотивировали тем, что она прописана в Уфимском районе. На защиту прав жительницы Уфы встала районная прокуратура.
Как пояснили в республиканской прокуратуре, право на бесплатное питание имеют дети из малоимущих семей от 0 до 2 лет и 11 месяцев. При этом не важно, где именно на территории Башкирии они прописаны. Прокуратура Кировского района башкирской столицы направила иск в суд с требованием обеспечить ребенка льготным питанием.
Суд полностью удовлетворил требования прокурора.
ИСТОЧНИК KP.RU