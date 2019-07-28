В Башкирии столкнулись две иномарки, есть погибший
Авария произошла в Туймазинском районе
На трассе в Башкирии столкнулись две иномарки
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На трассе в Туймазинском районе Башкирии столкнулись две иномарки, один человек погиб.
По данным ГИБДД республики, смертельное ДТП произошло на 44 километре трассы Белебей-Николаевка-Туймазы. По неизвестным пока причинам на дороге столкнулись две иномарки – «Nissan Note» и «Kia Spectra».
К сожалению, не обошлось без жертв. В результате столкновения погиб водитель японской иномарки. Второй водитель и его супруга получили травмы.
Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU