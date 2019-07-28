2019-07-28T20:51:56+03:00
Происшествия

В Башкирии столкнулись две иномарки, есть погибший

Авария произошла в Туймазинском районе
Рустем АХУНОВ
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На трассе в Башкирии столкнулись две иномаркиНа трассе в Башкирии столкнулись две иномарки
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На трассе в Туймазинском районе Башкирии столкнулись две иномарки, один человек погиб.

По данным ГИБДД республики, смертельное ДТП произошло на 44 километре трассы Белебей-Николаевка-Туймазы. По неизвестным пока причинам на дороге столкнулись две иномарки – «Nissan Note» и «Kia Spectra».

К сожалению, не обошлось без жертв. В результате столкновения погиб водитель японской иномарки. Второй водитель и его супруга получили травмы.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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