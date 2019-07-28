2019-07-28T20:46:25+03:00
Общество

«Продали машину, продаем квартиру»: мать двоих детей из Башкирии спасают от страшной болезни

Близкие Лейсан Терюшиной не теряют надежды
Рустем АХУНОВ
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Лейсан Терюшину спасают от смертельной болезниЛейсан Терюшину спасают от смертельной болезни
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Родственники 36-летней Лейсан Терюшиной рассказали, на что они готовы ради спасения больной женщины.

Напомним, что у женщины диагностировали рак желудка третьей степени. Из-за болезни женщина похудела до 35 килограммов. На лечение Лейсан тратятся огромные деньги. 5-дневное обследование в московской клинике обошлось семье из поселка Серафимовский в 267 тысяч рублей.

- Нам не могли помочь в бесплатных онкоцентрах. В Уфе увидев состояние Лейсан, и то, какую операцию она перенесла ранее, нам отказали. Мы не миллионеры – за помощью обратились только когда наши ресурсы закончились. И да, мы продали машину, сейчас продаем квартиру. В этой московской клинике лучшие врачи. Они ставят людей на ноги и дают надежду на жизнь, - рассказали близкие женщины.

Если вы хотите помочь Лейсан, сделать это можно по номеру банковской карты - 6390 0206 9033 0553 00 (Иванова Нина Федоровна – сестра супруга Лейсан).

ИСТОЧНИК KP.RU

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