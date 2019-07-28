В Башкирии бабушку обманули лже-газовщики

СЕГОДНЯ 19:55 2019-07-28T19:55:51+03:00

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В Чишминском районе двое лже-газовщиков украли у бабушки 12 тысяч рублей.

По данным МВД Башкирии, случай произошел в деревне Ирек. К 57-летней женщине пришли двое парней, которые представились сотрудниками газовой службы. Пока один отвлекал женщину разговорами об установке газового анализатора, второй отправился рыскать по квартире в поисках ценностей. В итоге жулики ушли из чужой квартиры прихватив 12 тысяч рублей – пенсию, которую женщина получила накануне.

Примечательно, что по такой же схеме обманули еще одну 81-летнюю бабушку из Уфы. Подозреваемым в обоих случаях оказался 19-летний житель Белебея, которого стражи порядка вскоре задержали. В содеянном молодой человек признался.

ИСТОЧНИК KP.RU