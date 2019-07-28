В Башкирии сильным ветром сорвало крышу больницы

СЕГОДНЯ 18:40 2019-07-28T18:40:58+03:00

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В селе Красноусольский сильным ветром сорвало часть крыши местной больницы.

По данным МЧС республики, инцидент произошел сегодня, 28 июля. Из-за сильного ветра с крыши центральной районной больницы по улице Аэродромной сорвало часть кровли площадью 50 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. В аварийном ведомстве также отметили, что им не потребовалось эвакуировать пациентов и персонал больницы.

Сейчас на месте работает специальная комиссия, которая устанавливает, как и когда нужно ремонтировать крышу.

Напомним, что этой весной в Красноусольском рухнул козырек местного Дома культуры. Груда снега едва не придавила молодую пару, которая пришла в здание подавать документы на оформление брака.

ИСТОЧНИК KP.RU