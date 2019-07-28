2019-07-28T17:17:17+03:00
Происшествия

Врач, выстреливший в жителя Башкирии, защищал медсестер

В деле о разборках в морге появился новый поворот
Рустем АХУНОВ
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Врачу пришлось использовать пистолет чтобы защитить женщинаВрачу пришлось использовать пистолет чтобы защитить женщинаФото: Иван ВИСЛОВ
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Ситуацию со стрельбой в морге прокомментировал главный врач Белорецкой центральной районной больницы.

Напомним, что днем в прошлую пятницу, 26 июля, в местной больнице произошел необычный инцидент. В здание морга ворвались несколько пьяных мужчин, один из которых начал настойчиво требовать отдать тело его якобы экс-супруги. Гости начали угрожать медсестрам. На помощь к ним пришел патологоанатом, который выстрелил в хулигана из травматического пистолета. После этого мужчина вызвал полицию, а пострадавшему оказали помощь прямо на месте.

Позже непростую ситуацию прокомментировал главврач больницы Евгений Кустов.

- С трудом удалось разобрать, что один из мужчин пришел, чтобы забрать тело якобы его жены. Документов у него не было, так как с умершей он не жил. В этот же день тело должны были забрать дети умершей женщины – они оформили все необходимые бумаги.

Незваных гостей удалось выгнать, но позже один из них вернулся и начал угрожать медсестрам. Тогда появился доктор, который выстрелил в хулигана из пистолета.

- Хулигану оказали помощь те, кому несколько минут назад он угрожал убийством. Закон разрешает хранить оружие «по месту пребывания». Лицензия на травматический пистолет у врача есть. Насчет того, правильно ли поступил доктор, это вы у мужей медсестер спросите. Надо ли ему было защищать женщин от пьяного отморозка, - подытожил главврач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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