В Башкирии разыскивают 31-летнюю женщину с необычной татуировкой
Последний раз Марину Рискулову видели в Стерлитамаке
В Башкирии разыскивают пропавшую женщину с татуировкой
Изменить размер текста:
В Башкирии разыскивают пропавшую 31-летнюю Марину Рискулову.
Известно, что последний раз молодую женщину видели вечером 26 июля, когда она выходила из дома по улице Дружбы. После этого Марина перестала выходить на связь с родными и близкими.
Была одета в светло-сиреневый вязанный костюм, белую кофту и белые кроссовки.
Особые приметы: шрам после операции на левой руке, на правой руке цветная татуировка в виде цветка лилии. С собой у Марины была черная сумка, документы и телефон.
Если вы узнали эту женщину, пожалуйста, позвоните по телефону 8-987-101-30-43.
ИСТОЧНИК KP.RU