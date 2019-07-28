В Башкирии разыскивают 31-летнюю женщину с необычной татуировкой

СЕГОДНЯ 15:47 2019-07-28T15:48:07+03:00

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В Башкирии разыскивают пропавшую 31-летнюю Марину Рискулову.

Известно, что последний раз молодую женщину видели вечером 26 июля, когда она выходила из дома по улице Дружбы. После этого Марина перестала выходить на связь с родными и близкими.

Была одета в светло-сиреневый вязанный костюм, белую кофту и белые кроссовки.

Особые приметы: шрам после операции на левой руке, на правой руке цветная татуировка в виде цветка лилии. С собой у Марины была черная сумка, документы и телефон.

Если вы узнали эту женщину, пожалуйста, позвоните по телефону 8-987-101-30-43.

ИСТОЧНИК KP.RU