В Башкирии прекратили поиски пропавшего 15-летнего парня
Молодой человек мог находиться в Уфе
В Башкирии прекратили поиски 15-летнего школьника
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В Уфе волонтеры прекратили поиски пропавшего 15-летнего парня.
Было известно, что подросток пропал еще 26 июля. Накануне он вышел из дома, но домой так и не вернулся. Обеспокоенные близкие ребенка забили тревогу и обратились к волонтерам и полицейским. 15-летнего парня объявили в розыск.
Сегодня, 28 июля, стало известно, что поиски пропавшего ребенка завершили. Об это сообщили волонтеры-поисковики сообщества «Лиза Алерт». Где все это время находился подросток неизвестно. Сообщается, что он жив и здоров.
ИСТОЧНИК KP.RU