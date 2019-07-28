Погода в Башкирии в понедельник, 29 июля
Жителей республики ждет похолодание
Жителей Башкирии ждет пасмурная погода
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Завтра, 29 июля, в Башкирию придет небольшое похолодание.
Так, по прогнозу МЧС республики, в регионе возможны небольшие дожди и пасмурная погода. Температура воздуха ночью опустится до 10 градусов, а днем потеплеет до +20. Также ожидается шквалистый ветер с порывами до 17 метров в секунду.
В столице республики погода от средней по Башкирии отличаться не будет. Утром и днем в Уфе ожидаются грозы и дожди. Весь день будет затянуто тучами. Температура воздуха будет колебаться от 14 градусов с утра и до 19 градусов днем.
ИСТОЧНИК KP.RU