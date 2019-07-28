Линус Умарк пообещал выиграть Кубок Гагарина
Нападающий «Салавата Юлаева» пообещал уфимским фанатом хоккея выиграть следующий Кубок Гагарина.
Напомним, что сейчас уфимская команда находится на тренировочных сборах в Финляндии. Шведский нападающий выложил фотографию, которую, судя по всему, сняли после очередной тренировке. На снимке находится вся команда на берегу одного из бесконечных финских озер.
- Мы следующие чемпионы Кубка Гагарина, поверьте мне! – написал нападающий.
Напомним, что в прошлом сезоне подопечные Николая Цулыгина в полуфинале плей-офф уступили своим соперникам из омского «Авангарда».
ИСТОЧНИК KP.RU
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