2019-07-28T14:44:37+03:00
Спорт

Линус Умарк пообещал выиграть Кубок Гагарина

Форвард выложил в соцсети забавный снимок
Рустем АХУНОВ
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Линус Умарк пообещал выиграть следующий Кубок ГагаринаЛинус Умарк пообещал выиграть следующий Кубок Гагарина
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Нападающий «Салавата Юлаева» пообещал уфимским фанатом хоккея выиграть следующий Кубок Гагарина.

Напомним, что сейчас уфимская команда находится на тренировочных сборах в Финляндии. Шведский нападающий выложил фотографию, которую, судя по всему, сняли после очередной тренировке. На снимке находится вся команда на берегу одного из бесконечных финских озер.

- Мы следующие чемпионы Кубка Гагарина, поверьте мне! – написал нападающий.

Напомним, что в прошлом сезоне подопечные Николая Цулыгина в полуфинале плей-офф уступили своим соперникам из омского «Авангарда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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