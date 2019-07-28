2019-07-28T14:20:51+03:00
Происшествия

В Башкирии на отдыхе с семьей погиб капитан полиции

Мужчину укусила пчела
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии на отдыхе погиб инспектор ДПСВ Башкирии на отдыхе погиб инспектор ДПСФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Башкирии умер капитан полиции, которого укусила пчела.

Известно, что инцидент произошел в минувшую субботу, 27 июля. По данным телеканала «Вся Уфа», автоинспектор выбрался на отдых в деревню в Мишкинском районе вместе со своей семьей. Примерно в 21.30 полицейского укусила пчела. Состояние мужчины резко ухудшилось – родные вызвали медиков.

Уже через полчаса мужчину доставили в больницу, где его пытались спасти. Увы, но через полчаса автоинспектор погиб от анафилактического шока. В МВД Башкирии печальный случай подтвердили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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