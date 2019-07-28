В Уфе из-за съемок фильма на два дня перекроют загруженную улицу

СЕГОДНЯ 13:17 2019-07-28T13:17:28+03:00

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В Уфе на два дня перекроют улицу Калинина в Черниковке.

По данным городской администрации, временные неудобства водители начнут испытывать уже завтра. 29 и 39 июля улица Комарова на участке от улицы победы до Рыбакова будет перекрыта. Причина ограничений весьма интересная. В северной части башкирской столицы будут снимать детский фильм «Душа Пирата».

Водителям просят заранее планировать маршрут движения. Администрация города приносит извинения за возможные неудобства и просит с пониманием отнестись к ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU