2019-07-28T12:14:12+03:00
Общество

Молодая семья из Башкирии выиграла в лотерею квартиру

Счастливчики решили взять выигрыш деньгами
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Семья из Башкирии выиграла в лотерею квартируСемья из Башкирии выиграла в лотерею квартиру
Изменить размер текста:

Семья Ярмухаметовых из Башкирии выиграла в лотерею квартиру.

О своей удаче молодые люди рассказали в эфире федерального телеканала. Известно, что сейчас Ильнур и Ляйсан Ярмухаметовы живут в соседнем Екатеринбурге, куда переехали из Башкирии. Любопытно, что счастливый лотерейный билет им прислала мама Ильнура, которая живет в Башкирии.

Счастливчики не так давно оформили ипотеку, поэтому решили взять выигрыш деньгами. Средства они потратят на погашение долга и собственный бизнес. Ранее супруга Ильнура трудилась помощником стоматолога, а сейчас она откроет собственную стоматологию. Ярмухаметовы признались, что готовы принести новому для себя городу только счастье и добро.

Напомним, что ранее издание «КП-Уфа» сообщало о жители Башкирии, выигрышем 17,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, сколько нарушителей поймали во время рейда ГИБДД Башкирии
Радию Хабирову понравилась встряска в программе ремонта подъездов
«Водитель выполз и схватился за голову»: 20-летний водитель из Башкирии устроил жуткую аварию
В Башкирии на переобучение работников потратят 187,6 млн рублей
В Башкирии из-за пожара из дома эвакуировали 99 человек
В Уфе неудачливый вор-рецидивист украл продукты, но не смог выйти из магазина
Во время прогулки люди заметили странные движения и звуки: парочку из Башкирии застукали за публичным сексом
«Уфа» набрала первые очки в сезоне
В Башкирии водитель снес рекламный щит: пассажир скончался в реанимации
Радий Хабиров встретился с журналистом Владимиром Соловьевым
Динар Гильмутдинов объявил о массовом рейде ГИБДД в Башкирии
В Уфе за ночь подскочили цены на бензин
Чего ждать от погоды жителям Башкирии в последний выходной июля
На оживленной дороге в Уфе столкнулись сразу шесть автомобилей
Мэр Уфы возмутился поведением маршрутчиков
«Двое в коме»: стали известны подробности ДТП в Башкирии с протаранившей столб легковушкой