Молодая семья из Башкирии выиграла в лотерею квартиру

СЕГОДНЯ 12:14 2019-07-28T12:14:12+03:00

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Семья Ярмухаметовых из Башкирии выиграла в лотерею квартиру.

О своей удаче молодые люди рассказали в эфире федерального телеканала. Известно, что сейчас Ильнур и Ляйсан Ярмухаметовы живут в соседнем Екатеринбурге, куда переехали из Башкирии. Любопытно, что счастливый лотерейный билет им прислала мама Ильнура, которая живет в Башкирии.

Счастливчики не так давно оформили ипотеку, поэтому решили взять выигрыш деньгами. Средства они потратят на погашение долга и собственный бизнес. Ранее супруга Ильнура трудилась помощником стоматолога, а сейчас она откроет собственную стоматологию. Ярмухаметовы признались, что готовы принести новому для себя городу только счастье и добро.

Напомним, что ранее издание «КП-Уфа» сообщало о жители Башкирии, выигрышем 17,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU