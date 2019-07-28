2019-07-28T11:42:41+03:00
Общество

Стало известно, сколько нарушителей поймали во время рейда ГИБДД Башкирии

Статистикой поделился Динар Гильмутдинов
Рустем АХУНОВ
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Динар Гильмутдинов рассказал, сколько пьяных водителей поймали во время рейда ГИБДДДинар Гильмутдинов рассказал, сколько пьяных водителей поймали во время рейда ГИБДД
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Во время профилактического гаишники Башкирии поймали 80 пьяных водителей.

Накануне главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов объявил о старте профилактической операции ГИБДД. Будучи человеком публичным, главный гаишник подчеркнул, что особое внимание инспекторы будут обращать особое внимание на пьяных водителей.

Однако не все водители восприняли слова Гильмутдинова всерьез. Во время профилактического рейда автоинспекторы поймали 80 пьяных водителей. Сейчас нарушителям грозит серьезный денежный штраф, лишение права управлять автомобилем или и вовсе административный арест на срок до 15 суток.

Автоинспекторы просят водителей соблюдать ПДД и быть внимательными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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