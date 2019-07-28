Радию Хабирову понравилась встряска в программе ремонта подъездов
Радий Хабиров рассказал, что ему понравилась встряска, которую получили оператор, проводящий ремонт в подъездах Башкирии.
Напомним, что ранее врио главы Башкирии жестко раскритиковал работу оператора, который занимался ремонтом подъездов многоквартирных домов. Дошло до того, начальник ведомства покинул свой пост. Вместе с ним работу потеряли и семь его заместителей.
- Встряска пошла на пользу. Программа выходит на заявленные сроки, стоимость и качество. Договоры и процентные ставки, которые меня не устраивали, пересмотрены. На сегодня мы имеем 967 отремонтированных подъездов, и еще в 1451 ремонт идет прямо сейчас, —написал Хабиров в соцсетях.
Врио главы Башкирии отметил, что до 1 сентября строители должны закончить 80% всех работ – это 3200 отремонтированных подъездов.
ИСТОЧНИК KP.RU