Радию Хабирову понравилась встряска в программе ремонта подъездов

СЕГОДНЯ 10:20 2019-07-28T10:20:06+03:00

В республике привели в порядок уже 967 помещений

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Радий Хабиров рассказал, что ему понравилась встряска, которую получили оператор, проводящий ремонт в подъездах Башкирии.

Напомним, что ранее врио главы Башкирии жестко раскритиковал работу оператора, который занимался ремонтом подъездов многоквартирных домов. Дошло до того, начальник ведомства покинул свой пост. Вместе с ним работу потеряли и семь его заместителей.

- Встряска пошла на пользу. Программа выходит на заявленные сроки, стоимость и качество. Договоры и процентные ставки, которые меня не устраивали, пересмотрены. На сегодня мы имеем 967 отремонтированных подъездов, и еще в 1451 ремонт идет прямо сейчас, —написал Хабиров в соцсетях.

Врио главы Башкирии отметил, что до 1 сентября строители должны закончить 80% всех работ – это 3200 отремонтированных подъездов.

ИСТОЧНИК KP.RU