2019-07-28T10:21:26+03:00
Происшествия

«Водитель выполз и схватился за голову»: 20-летний водитель из Башкирии устроил жуткую аварию

Все четверо пострадавших сейчас находятся в больнице
Рустем АХУНОВ
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От удара машина превратилась в груду металлаОт удара машина превратилась в груду металла
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Очевидцы рассказали о последствиях жуткой аварии с ВАЗ-2114 в селе Кармаскалы.

Напомним, что происшествие случилось ранним утром в минувшую субботу, 27 июля. Четверо молодых людей ехали в вазовской «четырнадцатой» по улице Парковой в селе Кармаскалы, когда водитель не справился с управлением, и на огромной скорости влетел в столб. Машина превратилась в груду искореженного металла, а тяжелый столб от удара развалился на две части.

- Мы ехали на автобусе в Уфу. Потом я увидела, как мимо быстро проехала «четырнадцатая», которая врезалась в столб. Это страшно – была машина, а стала груда металла. После удара она начала гореть, водитель автобуса побежал ее тушить. Потом выполз водитель ВАЗ и схватился за голову. Молодой парнишка, он сразу упал на траву. Второго пассажира вытащили люди из автобуса. Он был в сознании, но из головы сочилась кровь. На место сразу медики приехали. Нам сказали, что на заднем сиденье все совсем плохие, - рассказала очевидица аварии.

В ГИБДД добавили, что водителю автомобиля, угодившего в аварию, всего 20 лет. Также с ним в салоне находились еще трое ребят такого же возраста. Сейчас все пострадавшие находятся в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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