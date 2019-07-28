2019-07-28T10:21:52+03:00
Общество

В Башкирии на переобучение работников потратят 187,6 млн рублей

В программе участвуют 27 организаций
Рустем АХУНОВ
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На переобучение работников из Башкирии потратят 187,6 миллионов рублейНа переобучение работников из Башкирии потратят 187,6 миллионов рублей
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На переобучение работников предприятий Башкирии потратят 187,6 миллионов рублей.

Известно, что в программе переобучения будут участвовать работники 27 организаций из Башкирии. Они направят своих сотрудников на курсы, которые помогут им стать более подготовленными специалистами. В основном предложением от государства воспользовались работники крупных промышленных предприятий.

Известно, что всего на эти цели выделят 187,6 миллионов рублей. Местное правительство потратит лишь 9,4 миллиона. Остальное выделят из федерального бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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