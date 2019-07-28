СЕГОДНЯ 07:30 2019-07-28T10:22:15+03:00

В Башкирии из-за пожара из дома эвакуировали 99 человек

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Из-за пожара в жилом доме в Октябрьском пожарные эвакуировали 99 человек.

По данным МЧС республики, возгорание произошло вечером 27 июля. В 23.18 на пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже дома по улице 34 микрорайон в Октябрьском. На место немедленно выехали аварийные службы.

Оценив ситуацию, огнеборцы решили эвакуировать жильцов – 99 человек, среди которых были 32 ребенка. Открытое горение ликвидировали уже в 00.30. В 00.50 пожар потушили полностью. К счастью, обошлось без пострадавших. Огонь повредил две квартиры на третьем этаже дома.

ИСТОЧНИК KP.RU