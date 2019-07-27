В Уфе неудачливый вор-рецидивист украл продукты, но не смог выйти из магазина

СЕГОДНЯ 20:10 2019-07-27T20:10:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В одном из уфимских супермакетов задержали 23-летнего парня, который пытался украсть продукты. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МВД. Ранее неоднократно судимый уфимец пришел в магазин и начал набивать свой рюкзак всем чем только можно: продуктами, алкоголем, дезодорантами и шампунями.

Забив свой вещмешок до отказа, он поспешил к выходу, но на его пути возник охранник, который все это время наблюдал за происходящим. Тогда в голову неудачливому воришке пришла гениальная идея: он включил систему пожарного оповещения и начал бегать по магазину в попытке слиться с толпой. Во время этого сотрудники полиции уже подъезжали к месту преступления. Выйти злоумышленнику из супермаркета так и не получилось. Через несколько минут он уже был задержан. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «грабеж» и «покушение на преступление».

ИСТОЧНИК KP.RU