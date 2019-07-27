2019-07-27T20:10:23+03:00
Происшествия

В Уфе неудачливый вор-рецидивист украл продукты, но не смог выйти из магазина

Парень набрал в свой рюкзак целую потребительскую корзину
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Воришке так и не удалось покинуть пределы магазинаВоришке так и не удалось покинуть пределы магазинаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В одном из уфимских супермакетов задержали 23-летнего парня, который пытался украсть продукты. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МВД. Ранее неоднократно судимый уфимец пришел в магазин и начал набивать свой рюкзак всем чем только можно: продуктами, алкоголем, дезодорантами и шампунями.

Забив свой вещмешок до отказа, он поспешил к выходу, но на его пути возник охранник, который все это время наблюдал за происходящим. Тогда в голову неудачливому воришке пришла гениальная идея: он включил систему пожарного оповещения и начал бегать по магазину в попытке слиться с толпой. Во время этого сотрудники полиции уже подъезжали к месту преступления. Выйти злоумышленнику из супермаркета так и не получилось. Через несколько минут он уже был задержан. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «грабеж» и «покушение на преступление».

ИСТОЧНИК KP.RU

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