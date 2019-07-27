2019-07-27T19:13:15+03:00
Общество

Во время прогулки люди заметили странные движения и звуки: парочку из Башкирии застукали за публичным сексом

Очевидцы засняли происходящее на камеру
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Любовники не дотерпели до домаЛюбовники не дотерпели до дома
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Жители Баймака стали свидетелями публичной секса. Во время ночной прогулки один из горожан заметил странное движение на асфальте. Как оказалось, двое изрядно подвыпивших любовников не дотерпели до дома и решили выразить всю полноту своих чувств прямо на асфальте.

Герои были так увлечены процессом, что не замечали ничего вокруг. Тем временем очевидцы не теряли время зря и засняли происходящее на видео. Разумеется, через несколько часов запись попала в интернет на растерзание комментаторов социальной сети.

Негодованию подписчиков городского сообщества не было предела. Поборники морали тут же включились в обсуждение. «Животные!», - пожалуй, таким оказалось самая мягкая характеристикой любовников. Но среди пользователей нашлись и те, кто упрекнул моралистов в зависти.

- Здоровое общество осудило бы такое, но раз вы считаете, что это объект зависти, то флажочек вам в руки... – отрезал местный житель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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