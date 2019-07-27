Во время прогулки люди заметили странные движения и звуки: парочку из Башкирии застукали за публичным сексом
Жители Баймака стали свидетелями публичной секса. Во время ночной прогулки один из горожан заметил странное движение на асфальте. Как оказалось, двое изрядно подвыпивших любовников не дотерпели до дома и решили выразить всю полноту своих чувств прямо на асфальте.
Герои были так увлечены процессом, что не замечали ничего вокруг. Тем временем очевидцы не теряли время зря и засняли происходящее на видео. Разумеется, через несколько часов запись попала в интернет на растерзание комментаторов социальной сети.
Негодованию подписчиков городского сообщества не было предела. Поборники морали тут же включились в обсуждение. «Животные!», - пожалуй, таким оказалось самая мягкая характеристикой любовников. Но среди пользователей нашлись и те, кто упрекнул моралистов в зависти.
- Здоровое общество осудило бы такое, но раз вы считаете, что это объект зависти, то флажочек вам в руки... – отрезал местный житель.
ИСТОЧНИК KP.RU