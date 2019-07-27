«Уфа» набрала первые очки в сезоне

СЕГОДНЯ 18:45 2019-07-27T18:45:53+03:00

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ФК «Уфа» на своем поле принимала «Крылья Советов». Стартовый свисток раздался в 16:00 по местному времени.

В первых двух матчах подопечные Вадима Евсеева не смогли набрать ни одного очка, поэтому поражение в третьей игре к ряду было бы весьма драматичным. Сложившуюся ситуацию нужно было исправлять.

Поначалу преимуществом не могла похвастаться ни одна из команд. Первый голевой момент возник только на 19-й минуте у столичной команды. Слай после передачи Тилля не смог переиграть вратаря самарчан Рыжикова. Спустя две минуты штурм ворот повторился, и после длинного паса от Сухова Фомин переправил мяч в сетку. 1-1.

«Крылья» ответили уже через четыре минуты. Дальним ударом Мияйлович запульнул круглого в девятку. Неберущийся удар. 1-1. Однако уфимцы не собирались вновь уступать голевое преимущество. Благо, со стандартов всегда можно что-нибудь придумать. На 33-й минуте Алкин пробил головой после подачи с углового от Тилля, и снаряд после рикошета от спины Полуяхтова оказался в воротах. 2-1. На этом самый интересный отрезок матча – середина первого тайма – закончился.

Второй тайм горожане провели в обороне и ни разу толком не пробили по воротам соперника. Зато самарцы всеми силами пытались выгрызть хотя бы ничью. Из девяти ударов только один пришелся в створ. Несколько моментов у ворот хозяев возникли в последние 15 минут, но ни одна из попыток не конвертировалась в гол. Итог – 2-1, победа «Уфы».

Лучшим игроком матча был признан Даниил Фомин, забивший первый мяч. В онлайн-таблице горожане, наконец, покинули зону аутсайдеров с нулем в графе «очки». Впереди уфимскую команду ждет вылет в Краснодарский край. Матч с «Сочи» состоится 4 августа.

фото: пресс-служба ФК "Уфа"

ИСТОЧНИК KP.RU