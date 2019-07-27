В Башкирии водитель снес рекламный щит: пассажир скончался в реанимации
Сегодня утром в городе Салавате произошла смертельная авария. Местный житель за рулем Лады Калины во время движения по улице Уфимской не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в опору рекламного щита. От удара конструкция обрушилась на машину.
В пресс-службе местной ГИБДД сообщили, что помимо водителя в салоне автомобиля находились еще два человека. Все трое получили травмы и были доставлены городскую больницу. Один из пассажиров скончался в реанимации. Местный отдел МВД проводит проверку по факту происшествия.
Напомним, похожий инцидент случился сегодня в Кармаскалах. 20-летний водитель на высокой скорости протаранил железобетонный столб. В результате два человека впали в кому.
Пассажир скончался в реанимации
ИСТОЧНИК KP.RU