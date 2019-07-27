Радий Хабиров встретился с журналистом Владимиром Соловьевым

СЕГОДНЯ 17:20 2019-07-27T17:20:19+03:00

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Накануне в Доме республики Радий Хабиров встретился с председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьевым. Одной из главных тем встречи стали фейковые новости. Врио главы Башкирии отметил, что власти открыты для общения со СМИ, однако иногда это приводит к неприятным казусам.

– У этой открытости порой возникает побочный эффект в виде распространения в СМИ и соцсетях недостоверной информации, так называемых фейк-ньюс. В результате такие лживые новости становятся инструментом манипулирования, а иногда и настоящим оружием, – отметил Хабиров.

Руководитель региона считает, что людям нужно помогать в сортировке информации, разбираться, где фейк, а где правда. Он считает, что сделать это можно только одним способом – давать объективную информацию через все каналы коммуникации.

К слову, на днях Хабиров провел чаепитие с журналистами. "Комсомолка" собрала самое интересное с той встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU