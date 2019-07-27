В Уфе за ночь подскочили цены на бензин
Рост составил 10-20 копеек
В этом месяце цены повысились второй раз
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Сегодня уфимских водителей на заправках сети «Лукойл» ждал неприятный сюрприз. За ночь подскочили цены на бензин.
Литр АИ-92 Экто теперь стоит 42 рубля 92 копейки – на 10 копеек больше предыдущего показателя. АИ-95 Экто подорожал на 20 копеек, литр обойдется в 46 рублей 53 копейки. На столько же прибавила в цене и марка АИ-100 Экто: 53 рубля 21 копейка. Стоимость дизельного топлива выросла на 12 копеек. Водителям придется отдать за литр 46 рублей 71 копейку.
Ранее «Лукойл» уже повышал цены. В начале текущего месяца рост составил 13 копеек.
ИСТОЧНИК KP.RU