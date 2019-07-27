Чего ждать от погоды жителям Башкирии в последний выходной июля

СЕГОДНЯ 15:12 2019-07-27T15:13:42+03:00

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Стало известно, чего ждать жителям Башкирии от погоды в последний июльский выходной. В ночь на воскресенье пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха снизится до +12…+17 градусов, а в восточных районах и вовсе упадет до +6.

Днем осадки останутся, местами прольет умеренный дождь. В отдельных районах пройдут грозы и локально град. Возможны усиления шквалистого ветра до 11-16 метров в секунду. Днем столбик термометра будет колебаться между +20 и +25 градусами. Ближе к вечеру воздух прогреется до +27 градусов. По югу ожидается 30-градусная жара.

ИСТОЧНИК KP.RU