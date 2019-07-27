2019-07-27T15:13:42+03:00
Общество

Чего ждать от погоды жителям Башкирии в последний выходной июля

Башгидромет прогнозирует дожди, грозы и град
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Ожидаются шквалистые усиления ветраОжидаются шквалистые усиления ветра
Изменить размер текста:

Стало известно, чего ждать жителям Башкирии от погоды в последний июльский выходной. В ночь на воскресенье пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха снизится до +12…+17 градусов, а в восточных районах и вовсе упадет до +6.

Днем осадки останутся, местами прольет умеренный дождь. В отдельных районах пройдут грозы и локально град. Возможны усиления шквалистого ветра до 11-16 метров в секунду. Днем столбик термометра будет колебаться между +20 и +25 градусами. Ближе к вечеру воздух прогреется до +27 градусов. По югу ожидается 30-градусная жара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии водитель снес рекламный щит: пассажир скончался в реанимации
Радий Хабиров встретился с журналистом Владимиром Соловьевым
Динар Гильмутдинов объявил о массовом рейде ГИБДД в Башкирии
В Уфе за ночь подскочили цены на бензин
На оживленной дороге в Уфе столкнулись сразу шесть автомобилей
Мэр Уфы возмутился поведением маршрутчиков
«Двое в коме»: стали известны подробности ДТП в Башкирии с протаранившей столб легковушкой
В Уфе прекращены поиски 17-летнего Рината Зиганшина
Парламентарии Башкирии защитят башкирских пчел от китайских пестицидов
В Уфе накрыли кафе, в котором продавался насвай
Работник морга в Башкирии трижды выстрелил из пистолета в неадекватного посетителя
В Уфе на следующей неделе без воды останутся сотни домов
Четыре человека в реанимации: в Башкирии парень на легковушке взял на таран столб
После смерти своего брата пропал житель Башкирии
ЦИК обнародовал данные о доходах кандидатов на пост главы Башкирии
Прекращены поиски пропавшего в Уфе подростка
В одном из районов Уфы сегодня перекроют улицы
Стало известно, какой алкоголь в Башкирии чаще всего подделывают
В Уфе разыскивают 17-летнего Рината Зиганшина
В Уфе осудят посредников покушения на заказное убийство бизнесмена Павла Кабанова
В Уфе скончался мотоциклист, попавший в больницу после аварии с автобусом
Уфимский спасатель несколько раз возвращал пострадавшего к жизни до приезда скорой
В Уфе водитель мотоцикла после ДТП попал в больницу
Лагерь «Алые паруса» в Башкирии находится под угрозой закрытия
Дожди и солнце: синоптики рассказали, чего ждать жителям Башкирии от погоды на выходных
Сотрудники ГИБДД Башкирии помогли беременной женщине доехать до роддома
Жительница Башкирии выпала из окна девятиэтажного дома