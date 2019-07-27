Динар Гильмутдинов объявил о массовом рейде ГИБДД в Башкирии

СЕГОДНЯ 16:37 2019-07-27T16:37:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня на территории всей Башкирии пройдут профилактические рейды по выявлению нарушений правил дорожного движения. Об этом на своей странице в соцсети рассказал начальник ГИБДД республики Динар Гильмутдинов. Особое внимание сотрудники госавтоинспекции уделят пресечению нетрезвого вождения.

– Верю, что каждый из вас понимает необходимость проведения проверок на наличие алкоголя в организме человека за рулём, – отметил глава региональной дорожной полиции. – В случае, если такая проверка настигла и вас, проявите терпение и благоразумие. Если вы ведёте здоровый образ жизни за рулем - вам не за что переживать, не так ли?

За минувшие сутки сотрудники ДПС Башкирии выявили свыше 2,5 тысяч нарушений и задержали 40 пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU