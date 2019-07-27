2019-07-27T16:37:29+03:00
Общество

Динар Гильмутдинов объявил о массовом рейде ГИБДД в Башкирии

Особое внимание инспекторы уделят выявлению нетрезвых водителей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
За минувшие сутки были задержаны 40 пьяных водителейЗа минувшие сутки были задержаны 40 пьяных водителей
Изменить размер текста:

Сегодня на территории всей Башкирии пройдут профилактические рейды по выявлению нарушений правил дорожного движения. Об этом на своей странице в соцсети рассказал начальник ГИБДД республики Динар Гильмутдинов. Особое внимание сотрудники госавтоинспекции уделят пресечению нетрезвого вождения.

– Верю, что каждый из вас понимает необходимость проведения проверок на наличие алкоголя в организме человека за рулём, – отметил глава региональной дорожной полиции. – В случае, если такая проверка настигла и вас, проявите терпение и благоразумие. Если вы ведёте здоровый образ жизни за рулем - вам не за что переживать, не так ли?

За минувшие сутки сотрудники ДПС Башкирии выявили свыше 2,5 тысяч нарушений и задержали 40 пьяных водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии водитель снес рекламный щит: пассажир скончался в реанимации
Радий Хабиров встретился с журналистом Владимиром Соловьевым
В Уфе за ночь подскочили цены на бензин
Чего ждать от погоды жителям Башкирии в последний выходной июля
На оживленной дороге в Уфе столкнулись сразу шесть автомобилей
Мэр Уфы возмутился поведением маршрутчиков
«Двое в коме»: стали известны подробности ДТП в Башкирии с протаранившей столб легковушкой
В Уфе прекращены поиски 17-летнего Рината Зиганшина
Парламентарии Башкирии защитят башкирских пчел от китайских пестицидов
В Уфе накрыли кафе, в котором продавался насвай
Работник морга в Башкирии трижды выстрелил из пистолета в неадекватного посетителя
В Уфе на следующей неделе без воды останутся сотни домов
Четыре человека в реанимации: в Башкирии парень на легковушке взял на таран столб
После смерти своего брата пропал житель Башкирии
ЦИК обнародовал данные о доходах кандидатов на пост главы Башкирии
Прекращены поиски пропавшего в Уфе подростка
В одном из районов Уфы сегодня перекроют улицы
Стало известно, какой алкоголь в Башкирии чаще всего подделывают
В Уфе разыскивают 17-летнего Рината Зиганшина
В Уфе осудят посредников покушения на заказное убийство бизнесмена Павла Кабанова
В Уфе скончался мотоциклист, попавший в больницу после аварии с автобусом
Уфимский спасатель несколько раз возвращал пострадавшего к жизни до приезда скорой
В Уфе водитель мотоцикла после ДТП попал в больницу
Лагерь «Алые паруса» в Башкирии находится под угрозой закрытия
Дожди и солнце: синоптики рассказали, чего ждать жителям Башкирии от погоды на выходных
Сотрудники ГИБДД Башкирии помогли беременной женщине доехать до роддома
Жительница Башкирии выпала из окна девятиэтажного дома