На оживленной дороге в Уфе столкнулись сразу шесть автомобилей
Сегодня днем в Уфе на проспекте Октября рядом с госцирком произошло ДТП с участием сразу шести автомобилей. В пресс-службе госавтоинспекции сообщили подробности происшествия. По предварительной информации, 41-летний водитель на Land Rover Discovery «собрал» сразу три попутных автомобиля: Nissan Qashqai, вазовскую «пятнашку» и Hyundai Solaris.
От удара последняя вылетела на встречку. Тем временем внедорожник врезался в ещё одну машину, после чего та столкнулась с «КАМАЗом».
Несмотря на масштаб происшествия, неотложная медицинская помощь потребовалась только водителю Land Rover. Пострадавшего госпитализировали в ближайшую больницу.
Напомним, сегодня утром в Кармаскалинском районе разбились четверо парней, двое из которых впали в кому.
фото: уфимская Госавтоинспекция
ИСТОЧНИК KP.RU