Мэр Уфы возмутился поведением маршрутчиков
Нелегалов нет – гонки остались
Решение будут искать сотрудники ГИБДД и перевозчикиФото: Рустем АХУНОВ
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Мэр Уфы Ульфат Мустафин недоволен поведением водителей маршруток. По словам градоначальника, на улицах продолжаются гонки среди автобусов в борьбе за пассажиров. Он высказался об этом на последнем оперативном совещании в администрации.
– Такое количество нелегалов из города убрали, гонка продолжается, что ли, у нас? – цитирует мэра UfacityNews.ru.
Мустафин попросил собрать перевозчиков и представителей республиканской госавтосинпекции за одним столом, чтобы разработать план мероприятий по решению проблемы.
ИСТОЧНИК KP.RU