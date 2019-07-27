Мэр Уфы возмутился поведением маршрутчиков

СЕГОДНЯ 14:04 2019-07-27T14:04:58+03:00

Решение будут искать сотрудники ГИБДД и перевозчики Фото: Рустем АХУНОВ

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Мэр Уфы Ульфат Мустафин недоволен поведением водителей маршруток. По словам градоначальника, на улицах продолжаются гонки среди автобусов в борьбе за пассажиров. Он высказался об этом на последнем оперативном совещании в администрации.

– Такое количество нелегалов из города убрали, гонка продолжается, что ли, у нас? – цитирует мэра UfacityNews.ru.

Мустафин попросил собрать перевозчиков и представителей республиканской госавтосинпекции за одним столом, чтобы разработать план мероприятий по решению проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU