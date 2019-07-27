2019-07-27T13:25:03+03:00
Происшествия

«Двое в коме»: стали известны подробности ДТП в Башкирии с протаранившей столб легковушкой

Одного из пострадавших увезли в Уфу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Машину после удара разорвало на частиМашину после удара разорвало на части
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В Кармаскалах на улице Парковой сегодня утром произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Водитель за рулем вазовской 14-й на высокой скорости не справился с управлением, вылетел в кювет и протаранил железобетонный столб. От удара электроопора рухнула на землю, а саму машину буквально разорвало на части. Очевидцы, опубликовавшие фотографии с места происшествия рассказали, что стрелка спидометра застыла на отметке в 200 километров в час.

Известно, что в салоне легковушки было четыре парня, каждому из которых не больше 20 лет, а самому младшему и вовсе 17. Они пострадали и были госпитализированы. «Комсомолке» удалось поговорить с одним из потерпевших, который находился на заднем пассажирском сиденье. К счастью, он отделался только ушибом руки. По его словам, двое молодых людей находятся в коме. Предположительно, это водитель и еще один пассажир с переднего места.

20-летнего автомобилиста доставили в хирургическое отделение уфимской больницы №22 с закрытой черепно-мозговой травмой. Второго парня оставили в Кармаскалинском районе – в центральной районной больнице с таким же повреждением. У него также диагностирован ушиб печени.

Один из пассажиров отделался ушибом

Один из пассажиров отделался ушибом

ИСТОЧНИК KP.RU

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