В Уфе прекращены поиски 17-летнего Рината Зиганшина

СЕГОДНЯ 12:34 2019-07-27T12:34:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Уфе объявили о прекращении поисков 17-летнего Рината Зиганшина. О его местонахождении не было ничего известно с 18 июля. Предполагалось, что он нуждается в медицинской помощи. В поисках юноши участвовал отряд «Лиза Алерт», волонтеры которого сообщили, что пропавший найден живым.

Где все это время пропадал подросток, неизвестно. По предварительной информации, он сам вышел на связь с родственниками и сказал, что едет домой.

Напомним, в Башкирии также разыскивается Ильшат Байгильдин. Он пропал после смерти своего брата.

ИСТОЧНИК KP.RU