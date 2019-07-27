В Уфе прекращены поиски 17-летнего Рината Зиганшина
Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт»
С Ринатом все в порядке
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В Уфе объявили о прекращении поисков 17-летнего Рината Зиганшина. О его местонахождении не было ничего известно с 18 июля. Предполагалось, что он нуждается в медицинской помощи. В поисках юноши участвовал отряд «Лиза Алерт», волонтеры которого сообщили, что пропавший найден живым.
Где все это время пропадал подросток, неизвестно. По предварительной информации, он сам вышел на связь с родственниками и сказал, что едет домой.
Напомним, в Башкирии также разыскивается Ильшат Байгильдин. Он пропал после смерти своего брата.
ИСТОЧНИК KP.RU