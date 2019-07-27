Парламентарии Башкирии защитят башкирских пчел от китайских пестицидов

СЕГОДНЯ 11:42 2019-07-27T11:42:29+03:00

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В Башкирии наблюдается массовая гибель пчел из-за химикатов. Вопрос защиты насекомых поднимут на осенней сессии в парламенте республики. Об этом заявил спикер Госсобрания Константин Толкачев на своей странице в Facebook.

– Основная проблема – дешевые пестициды и агрохимикаты, преимущественно ввозимые из Китая. Необходим контроль за их оборотом, – отметил чиновник. – В противном случае возможны крайне неблагоприятные последствия. Не исключено, что от проблемы здоровья пчел до проблемы здоровья человека всего один шаг.

Для защиты «главного бренда» Толкачев пообещал решить проблему законодательно на ближайшей сессии в Курултае, куда будут приглашены Минсельхоз, Минэкологии, Роспотребнадзор и представители отрасли пчеловодства. Председатель парламента попросил своих коллег, Альфарису Байчурину и Руфину Шагапову, взять вопрос на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU