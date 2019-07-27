Работник морга в Башкирии трижды выстрелил из пистолета в неадекватного посетителя

СЕГОДНЯ 10:21 2019-07-27T10:21:00+03:00

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Накануне в патологоанатомическом отделении центральной районной больницы Белорецка медику пришлось стрелять в буйного посетителя. Мужчина пришел в морг пьяным и потребовал отдать труп своей недавно умершей жены. Неадекватный 50-летний местный житель закатил целый скандал. Завязалась потасовка, и работник морга достал травматический пистолет. По предварительной информации, медик сделал три выстрела. После происшествия заведующий отделения позвонил в полицию.

В итоге пострадавшего с огнестрельными ранениями увезли в больницу, где ему оказали медицинскую помощь, сообщает «Вести Башкортостан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В обстоятельствах инцидента разбираются правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU