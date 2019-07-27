2019-07-27T10:21:00+03:00
Происшествия

Работник морга в Башкирии трижды выстрелил из пистолета в неадекватного посетителя

Мужчина пришел за трупом своей жены
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Медик сделал три выстрелаМедик сделал три выстрела
Изменить размер текста:

Накануне в патологоанатомическом отделении центральной районной больницы Белорецка медику пришлось стрелять в буйного посетителя. Мужчина пришел в морг пьяным и потребовал отдать труп своей недавно умершей жены. Неадекватный 50-летний местный житель закатил целый скандал. Завязалась потасовка, и работник морга достал травматический пистолет. По предварительной информации, медик сделал три выстрела. После происшествия заведующий отделения позвонил в полицию.

В итоге пострадавшего с огнестрельными ранениями увезли в больницу, где ему оказали медицинскую помощь, сообщает «Вести Башкортостан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В обстоятельствах инцидента разбираются правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе на следующей неделе без воды останутся сотни домов
Четыре человека в реанимации: в Башкирии парень на легковушке взял на таран столб
После смерти своего брата пропал житель Башкирии
ЦИК обнародовал данные о доходах кандидатов на пост главы Башкирии
Прекращены поиски пропавшего в Уфе подростка
В одном из районов Уфы сегодня перекроют улицы
Стало известно, какой алкоголь в Башкирии чаще всего подделывают
В Уфе разыскивают 17-летнего Рината Зиганшина
В Уфе осудят посредников покушения на заказное убийство бизнесмена Павла Кабанова
В Уфе скончался мотоциклист, попавший в больницу после аварии с автобусом
Уфимский спасатель несколько раз возвращал пострадавшего к жизни до приезда скорой
В Уфе водитель мотоцикла после ДТП попал в больницу
Лагерь «Алые паруса» в Башкирии находится под угрозой закрытия
Дожди и солнце: синоптики рассказали, чего ждать жителям Башкирии от погоды на выходных
Сотрудники ГИБДД Башкирии помогли беременной женщине доехать до роддома
Жительница Башкирии выпала из окна девятиэтажного дома