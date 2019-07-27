2019-07-27T09:35:52+03:00
Общество

В Уфе на следующей неделе без воды останутся сотни домов

О плановом отключении сообщили в Уфаводоканале
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Уфе будут заменять гидранты и запорные арматурыВ Уфе будут заменять гидранты и запорные арматурыФото: Архив "КП"
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Уфаводоканал проведет плановое отключение водоснабжения с понедельника, 29 июля, по пятницу, 2 августа. Жители сотен домов в четырех районах столицы Башкирии останутся без горячей и холодной воды. Отключения затронут Калининский, Кировский, Орджоникидзевский и Советский районы. На самом деле, все не так страшно: придется потерпеть только один день. Узнать, когда и по каким именно адресам ожидается ограничение в подаче водоснабжения, можно на официальном сайте Уфаводоканала.

Среди причин отключения воды служба называет замену пожарных гидрантов и запорных арматур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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