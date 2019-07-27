2019-07-27T08:57:03+03:00
Происшествия

Четыре человека в реанимации: в Башкирии парень на легковушке взял на таран столб

Машина превратилась в месиво из метала
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Машина смялась до неузнаваемостиМашина смялась до неузнаваемости
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Сегодня утром, 27 июля, жители села Кармаскалы стали свидетелями жесткой аварии. В бетонный столб на высокой скорости влетел ВАЗ 14-й модели. В салоне легковушки, по предварительной информации, находилось четыре человека. Все – молодые парни от 18 до 20 лет. От сильного удара электроопора рухнула на землю, а от машины практически ничего не осталось, только груда металлолома.

После ДТП водителя и пассажиров в тяжелом состоянии карета скорой помощи доставила в реанимацию. По словам очевидцев, стрелка спидометра замерла на отметке в 200 километров в час. В причинах происшествия разберутся сотрудники дорожной полиции.

Столб после удара рухнул на землю

Столб после удара рухнул на землю

ИСТОЧНИК KP.RU

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