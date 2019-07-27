2019-07-27T08:32:38+03:00
Общество

После смерти своего брата пропал житель Башкирии

От мужчины нет никаких вестей уже полмесяца
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии родственники 35-летнего Ильшата Байгильдина бьют тревогу – уже полмесяца от него нет никаких известий. Последний раз мужчину видели в городе Салавате 10 июля. Близкие полагают, что он мог потерять память или находится в неадекватном состоянии.

Посты о пропаже распространились по городским сообществам в социальной сети. Автор публикаций рассказал, что за день перед исчезновением умер брат Ильшата. Возможно, мужчина очень тяжело воспринял утрату и решил забыться.

Приметы: рост – 180 см, возможно, оброс бородой. Когда пропавшего видели последний раз, он был одет в белую водолазку с надписью на спине и темно-синее трико.

Всех, кому известна хоть какая-нибудь информация об Ильшате, просят позвонить по номеру 8-927-332-01-27

ИСТОЧНИК KP.RU

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