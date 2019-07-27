ЦИК обнародовал данные о доходах кандидатов на пост главы Башкирии

СЕГОДНЯ 07:53 2019-07-27T07:53:47+03:00

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Центральная избирательная комиссия Башкирии опубликовала данные о доходах кандидатов на пост главы региона. Соответствующий документ был размещён на сайте ЦИК.

Самым богатым по итогам 2018 года стал Владимир Барабаш от «Гражданской силы». Он задекларировал 6,1 млн рублей. Следом идет Иван Сухарев от ЛДПР с 4,6 млн. На третьей строчке расположился Радий Хабиров, представляющий «Единую Россию» с 4 млн рублей. Кандидат «Яблока» Зульфия Гайсина указала в декларации 1,8 млн рублей, а представитель «Справедливой России» Юрий Игнатьев – 1,7 млн.

Любопытная история произошла с Юниром Кутлугужином из КПРФ. В прошлом году он заработал 1,6 млн рублей, однако ЦИК выяснил, что в декларации не указаны 243 тысячи рублей, которые кандидат получил от Госкомитета Башкирии по делам юстиции. Похожий казус, но в меньшем масштабе, возник с Рафисом Кадыровым от «Патриотов России». Он указал в своей ведомости 180 тысяч рублей, хотя по данным налоговой службы сумма была немного выше – 195 тысяч рублей. И, наконец, замыкает список кандидатов блогер Владимир Кобзев, выдвинутый от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». За 2018 год он заработал всего 48 тысяч рублей.

Кстати, недавно стало известно, сколько потратят на выборы кандидаты на пост главы Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU