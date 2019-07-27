Прекращены поиски пропавшего в Уфе подростка
Данила Гайнетдинова искали по всему городу
Поиски завершились благополучно
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В Уфе прекращены поиски 15-летнего Данила Гайнетдинова. Накануне ночью волонтеры «Лиза Алерт» сообщили, что подростка нашли. Напомним, школьник вышел из дома 25 июля, но обратно так и не вернулся.
Были организованы массированные поиски по всему городу. К счастью, все закончилось благополучно. Данил уже дома, и с ним всё в порядке. Где именно его обнаружили и по какой причине он исчез, в поисковом отряде не сообщили.
Напомним, в Уфе также разыскивается 17-летний Ринат Зиганшин. К его поискам уже подключились сотрудники полиции. По сообщению активистов из «Лиза Алерт», пропавший нуждается в медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU