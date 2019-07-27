2019-07-27T06:42:37+03:00
Общество

В одном из районов Уфы сегодня перекроют улицы

Ограничение будет действовать с 9 утра до 15 дня
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.infoфото: ufacity.info
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Сегодня, 27 июля, в Демском районе Уфы перекроют две улицы. Это связано с проведением благотворительного забега «MaturRun-2019». Движение будет ограничено с 9:00 до 15:00 по улице Мусы Джалиля (от пересечения с улицей Правды до Островского) и по улице Островского (от пересечения с Ухтомского до Мусы Джалиля).

Администрация приносит извинения за возможные неудобства и рекомендует заранее планировать свой маршрут.

«MaturRun-2019» – благотворительный забег, цель которого – собрать средства для организации тактильного мини-парка под открытым небом в Дёме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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