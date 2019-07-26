Стало известно, какой алкоголь в Башкирии чаще всего подделывают

СЕГОДНЯ 20:00 2019-07-26T20:00:50+03:00

Жители республики могут и не подозревать, что пьют «паленку»

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На днях представители МВД по Башкирии рассказали, какие сорта алкоголя чаще всего подделывают в республике. В беседе с журналистами на пресс-завтраке, организованном «КоммерсантЪ-Уфа», сотрудники ведомства поделились своими успехами в борьбе с «зеленым змием». Как оказалось, потребители могут и не знать, что пьют подделку. Традиционно, преступники разливают по бутылкам в подпольных цехах самые дорогие спиртные напитки.

Как отметили представители башкирской полиции, чаще всего в республике подделывают заграничные бренды виски, коньяка, бренди и водки. Продают паленый алкоголь в основном в небольших магазинчиках, из-под полы, в маленьких кафе и ресторанчиках.

- Около 60-70% объемов продаж «паленого» алкоголя приходится на небольшие точки, по типу бабушек-самогонщиц в деревнях и «нехороших квартир» в городах. Остальную часть реализуют в магазинах и кафе, куда редко ступает нога контролирующих органов, - заявил высокопоставленный офицер МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU